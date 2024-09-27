Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Евтеевич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Степан Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Евтеевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Евтеевич
Смерть
Неизвестно