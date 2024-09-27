Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Андреевна

Матрена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Евтеевич

Рождение ребёнка
1732

Сын: Степан Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Евтеевич

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Евтеевич

Смерть
Неизвестно

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