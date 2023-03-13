Косеева Ульяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косеевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Косеева) Прасковья
Отец ребёнка: Косеевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Косеевъ Егоръ
Отец ребёнка: Косеевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Косеевъ Тимофей
Отец ребёнка: Косеевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Косеевъ Кузьма
Отец ребёнка: Косеевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Косеева) Наталья
Отец ребёнка: Косеевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Косеева) Оксинья
Отец ребёнка: Косеевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Косеевъ Прохоръ
Отец ребёнка: Косеевъ Иванъ