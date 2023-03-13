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Косеева Ульяна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косеевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Косеева) Прасковья

Отец ребёнка: Косеевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1755

Сын: Косеевъ Егоръ

Отец ребёнка: Косеевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1759

Сын: Косеевъ Тимофей

Отец ребёнка: Косеевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Косеевъ Кузьма

Отец ребёнка: Косеевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Косеева) Наталья

Отец ребёнка: Косеевъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Косеева) Оксинья

Отец ребёнка: Косеевъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Косеевъ Прохоръ

Отец ребёнка: Косеевъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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