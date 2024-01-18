Яснев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Максимова (Максимова) Оксана
Рождение ребёнка
05.10.?
Мать ребёнка: Максимова (Максимова) Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яснев Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Максимова (Максимова) Оксана
Бракосочетание
Неизвестно