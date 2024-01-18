Яснев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯснев Николай

Яснев Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яснев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Максимова (Максимова) Оксана

Рождение ребёнка
05.10.?

Сын: Яснев Илья Николаевич

Мать ребёнка: Максимова (Максимова) Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яснев Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Максимова (Максимова) Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова (Максимова) Оксана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.