Золотарев Тихон Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золотарев Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1936
Дочь: Наталья Тихоновна
Мать ребёнка: Дараганова Матрена Ивановна
Бараново, Харківська область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Золотарев Василий Тихонович
Мать ребёнка: Дараганова Матрена Ивановна
Смерть
1941