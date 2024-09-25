Золотарев Тихон Митрофанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотарев Тихон Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золотарев Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1936

Дочь: Наталья Тихоновна

Мать ребёнка: Дараганова Матрена Ивановна

Бараново, Харківська область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Золотарев Василий Тихонович

Мать ребёнка: Дараганова Матрена Ивановна

Смерть
1941

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