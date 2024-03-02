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Дедовская (Ярохина) Мария Андреевна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

21.07.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
21.07.1865 ст.

Отец: Ярохин Андрей Григорьевич

Мать: Ярохина (Синельник) Елизавета Сидоровна

Очкино, Сумська область
Крещение
22.07.1865 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне собственники: Власий Павлов сын Ижога и Стефанида Варфоломеева дочь Ванькова.
Бракосочетание
24.08.1886 ст.

Муж: Дедовский Тимофей Максимович

Очкино, Сумська область
Лист с восприемниками вырван. Для Тимофея этот брак второй.
Смерть
Неизвестно

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