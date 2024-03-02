Дедовская (Ярохина) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения21.07.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1865 ст.
Крещение
22.07.1865 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне собственники: Власий Павлов сын Ижога и Стефанида Варфоломеева дочь Ванькова.
Бракосочетание
24.08.1886 ст.
Лист с восприемниками вырван. Для Тимофея этот брак второй.
Смерть
Неизвестно