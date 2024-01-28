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Бахарева Наталья Дмитриевна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Иван Родионович

Рождение ребёнка
1755 или 1763

Дочь: (Бахарева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бахарев Иван Родионович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Горелова (Бахарева) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Бахарев Иван Родионович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Бахарев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Бахарев Иван Родионович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Бахарева) Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Бахарев Иван Родионович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Бахарева) Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Бахарев Иван Родионович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.07.1782

Сын: Бахарев Никита Иванович

Отец ребёнка: Бахарев Иван Родионович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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