Бахарева Наталья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755 или 1763
Дочь: (Бахарева) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бахарев Иван Родионович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Горелова (Бахарева) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Бахарев Иван Родионович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Бахарев Иван Родионович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Бахарева) Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Бахарев Иван Родионович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Бахарева) Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Бахарев Иван Родионович
Рождение ребёнка
03.07.1782
Отец ребёнка: Бахарев Иван Родионович
Смерть
Неизвестно