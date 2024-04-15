Ошлоков Павел Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1903 ст.
Дочь: Параскева Павловна
Мать ребёнка: Ошлокова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
24.12.1905 ст.
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Ошлокова Параскева Яковлевна
Восприемник
08.01.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Григорьевич Ошлыков
Рождение ребёнка
04.10.1907 ст.
Дочь: Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Ошлокова Параскева Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно