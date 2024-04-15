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Ошлоков Павел Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1903 ст.

Дочь: Параскева Павловна

Мать ребёнка: Ошлокова Параскева Яковлевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.12.1905 ст.

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Ошлокова Параскева Яковлевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
08.01.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Григорьевич Ошлыков
Рождение ребёнка
04.10.1907 ст.

Дочь: Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Ошлокова Параскева Яковлевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошлокова Параскева Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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