Ефим Софонович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.11.1851
Жена: Агриппина Федоровна
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
По невесте крестьяне деревни Вязова | Иван Родионов и Г-на Коптева Матвей Корнилов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно