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Ефим Софонович

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Место рождения

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
14.11.1851

Жена: Агриппина Федоровна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
По невесте крестьяне деревни Вязова | Иван Родионов и Г-на Коптева Матвей Корнилов
Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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