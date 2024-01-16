Мариева Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариева Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Павла Яковлевна

Отец ребёнка: Мариев Яков Гаврилович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Мариев Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Мариев Яков Гаврилович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Мариев Яков Гаврилович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мариев Яков Гаврилович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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