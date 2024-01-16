Мариева Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Павла Яковлевна
Отец ребёнка: Мариев Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Мариев Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Мариев Яков Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно