Васса Максимова
Место рождения
Дата рождения21.08.1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1780 ст.
Отец: Максим Иванов
Мать: Афимья Миронова
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF7-41Z?i=201&cc=1921824
Бракосочетание
28.10.1800 ст.
Муж: Феоктист Данилов
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNR-KLF?i=257&cc=1921824 1й брак
Смерть
Неизвестно