Васса Максимова 21.08.1780 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Васса Максимова

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.08.1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1740 г.р.

Мать

1735 г.р.

Муж

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1780 ст.

Отец: Максим Иванов

Мать: Афимья Миронова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF7-41Z?i=201&cc=1921824
Бракосочетание
28.10.1800 ст.

Муж: Феоктист Данилов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNR-KLF?i=257&cc=1921824 1й брак
Смерть
Неизвестно

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