Скалин Антон Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скалина Анна Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: не указана
Филино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1924
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно