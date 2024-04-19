Скалин Антон Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скалин Антон Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скалина Анна Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Скалин Павел Антонович

Мать ребёнка: не указана

Филино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Скалин Иван Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1924

Сын: Скалин Василий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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