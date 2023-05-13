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Макаров Илларион Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

23.07.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Ефим Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Александра Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Макаров Онисифор Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Макаров Степан Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.07.1874 ст.
Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

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