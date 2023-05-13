Макаров Илларион Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти23.07.1874 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Ефим Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Александра Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Макаров Онисифор Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Макаров Степан Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.07.1874 ст.
Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область