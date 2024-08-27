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Ложкин Анатолий Иванович

Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

19.04.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1953

Отец: Ложкин Иван

Мать: не указана

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1970

Дочь: Соломахина Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.12.1975

Дочь: Лаврентева Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Задворнова Наталья Георгиевна

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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