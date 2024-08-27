Ложкин Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения19.04.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1953
Отец: Ложкин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1970
Дочь: Соломахина Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1975
Дочь: Лаврентева Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Задворнова Наталья Георгиевна
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно