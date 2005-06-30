Василевский Никита Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевский Никита Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.2005

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2005

Отец: Василевский Андрей Алексеевич

Мать: не указана

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