Калинин Фаддей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти21.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина (Карманова) Мария Николаевна
Смерть
21.08.1942
Горки, Темкинский муниципальный район, Смоленская область