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Калинин Фаддей Ефимович

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Место рождения

Богандинское, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

21.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Богандинское, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина (Карманова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина (Карманова) Мария Николаевна

Смерть
21.08.1942
Горки, Темкинский муниципальный район, Смоленская область

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