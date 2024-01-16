Медведева Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Медведев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Медведев Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Медведев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Медведев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Медведев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно