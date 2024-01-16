Медведева Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Медведев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Медведев Василий Федорович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Медведев Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Медведев Василий Федорович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Медведев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Медведев Василий Федорович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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