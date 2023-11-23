Кожевников Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Николай
Мать ребёнка: (Батышева) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Евгений
Мать ребёнка: (Батышева) Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Батышева) Надежда
Рождение ребёнка
10.08.1982
Дочь: (Кожевникова) Людмила
Мать ребёнка: (Батышева) Надежда
Смерть
Неизвестно