Кожевников Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Николай

Мать ребёнка: (Батышева) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Евгений

Мать ребёнка: (Батышева) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Батышева) Надежда

Рождение ребёнка
10.08.1982

Дочь: (Кожевникова) Людмила

Мать ребёнка: (Батышева) Надежда

Смерть
Неизвестно

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