Юнкина Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Домна Петровна
Отец ребёнка: Юнкин Петр Демьянович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Юнкин Петр Демьянович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1869
Сын: Юнкин Федор Петрович
Отец ребёнка: Юнкин Петр Демьянович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юнкин Петр Демьянович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно