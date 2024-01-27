Юнкина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮнкина Варвара

Юнкина Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Домна Петровна

Отец ребёнка: Юнкин Петр Демьянович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Юнкин Петр Демьянович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1869

Сын: Юнкин Федор Петрович

Отец ребёнка: Юнкин Петр Демьянович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнкин Василий Петрович

Отец ребёнка: Юнкин Петр Демьянович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close