Моденов Федор Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Моденов Яков
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Христина Федорова
Мать ребёнка: Моденова Андреева
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Моденова Андреева
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Васса Федорова
Мать ребёнка: Моденова Андреева
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ергина - Сутягина Матрона Феодорова
Мать ребёнка: Моденова Андреева
Рождение ребёнка
06.03.1801
Сын: Моденов Кондратий Федоров
Мать ребёнка: Моденова Андреева
Рождение ребёнка
26.01.1804
Дочь: Ксения Федорова
Мать ребёнка: Моденова Андреева
Рождение ребёнка
02.12.1805
Дочь: Варвара Федорова
Мать ребёнка: Моденова Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моденова Андреева
Смерть
Неизвестно