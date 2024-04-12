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Моденов Федор Яковлев

Место рождения

Кадочниково, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Моденов Яков

Мать: не указана

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Христина Федорова

Мать ребёнка: Моденова Андреева

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Моденов Никифор Федоров

Мать ребёнка: Моденова Андреева

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Васса Федорова

Мать ребёнка: Моденова Андреева

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ергина - Сутягина Матрона Феодорова

Мать ребёнка: Моденова Андреева

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1801

Сын: Моденов Кондратий Федоров

Мать ребёнка: Моденова Андреева

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1804

Дочь: Ксения Федорова

Мать ребёнка: Моденова Андреева

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1805

Дочь: Варвара Федорова

Мать ребёнка: Моденова Андреева

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моденова Андреева

Смерть
Неизвестно
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