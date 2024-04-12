Ергина - Сутягина (Моденова) Матрона Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ергина - Сутягина (Моденова) Матрона Феодорова

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Место рождения

Кадочниково, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

23.08.1828

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Моденов Федор Яковлев

Мать: Моденова Андреева

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
08.07.1820

Муж: Ергин - Сутягин Фаддей Петров

Рождение ребёнка
25.10.1820

Сын: Ергин - Сутягин Димитрий Фаддеев

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.12.1821

Дочь: Мелания Фаддеева

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1823

Сын: Ергин - Сутягин Никита Фаддеев

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1826

Сын: Ергин - Сутягин Стефан Фаддеев

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
23.08.1828
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: скорбушною
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