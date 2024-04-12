Ергина - Сутягина (Моденова) Матрона Феодорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти23.08.1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Моденов Федор Яковлев
Мать: Моденова Андреева
Бракосочетание
08.07.1820
Рождение ребёнка
25.10.1820
Сын: Ергин - Сутягин Димитрий Фаддеев
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров
Рождение ребёнка
31.12.1821
Дочь: Мелания Фаддеева
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров
Рождение ребёнка
07.10.1823
Сын: Ергин - Сутягин Никита Фаддеев
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров
Рождение ребёнка
26.12.1826
Сын: Ергин - Сутягин Стефан Фаддеев
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Фаддей Петров
Смерть
23.08.1828
Причина смерти: скорбушною