Логунова (Ларькина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунова (Ларькина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1918 ст.

Дата смерти

29.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1918 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логунов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Логунов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Логунов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Логунов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Логунов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Логунова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Логунов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Логунова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Логунов Николай Иванович

Смерть
29.05.2000
Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область

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