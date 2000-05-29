Логунова (Ларькина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1918 ст.
Дата смерти29.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1918 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Сын: Логунов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Логунов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Логунов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Логунов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Логунова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Логунов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Логунова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Логунов Николай Иванович
Смерть
29.05.2000
Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область