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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довгялло Сергей Викторович
Отец ребёнка: Довгялло Виктор Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Довгялло Матвей Викторович
Отец ребёнка: Довгялло Виктор Игнатьевич
Смерть
Неизвестно