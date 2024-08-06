Гильмизиган Назмутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильмизиган Назмутдиновна

Место рождения

Картапа, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Шамсутдинов Назмутдин Шамсутдинович

Мать: Хубзямал

Картапа, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Малые Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайнетдин

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Гульзихан Гайнетдиновна

Отец ребёнка: Гайнетдин

Рождение ребёнка
1930

Сын: Киям (Кыям) Гайнетдинович

Отец ребёнка: Гайнетдин

Смерть
Неизвестно

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