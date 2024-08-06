Гильмизиган Назмутдиновна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Шамсутдинов Назмутдин Шамсутдинович
Мать: Хубзямал
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Малые Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайнетдин
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Гульзихан Гайнетдиновна
Отец ребёнка: Гайнетдин
Рождение ребёнка
1930
Сын: Киям (Кыям) Гайнетдинович
Отец ребёнка: Гайнетдин
Смерть
Неизвестно