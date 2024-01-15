Лоскутова Федосья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Лоскутов Еремей Андреев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марья Еремеева
Отец ребёнка: Лоскутов Еремей Андреев
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Лоскутов Еремей Андреев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елена Еремеева
Отец ребёнка: Лоскутов Еремей Андреев
Смерть
Неизвестно