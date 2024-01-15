Лоскутова Федосья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Федосья Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Лоскутов Семён Еремеев

Отец ребёнка: Лоскутов Еремей Андреев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марья Еремеева

Отец ребёнка: Лоскутов Еремей Андреев

Рождение ребёнка
1807

Сын: Лоскутов Пётр Еремеев

Отец ребёнка: Лоскутов Еремей Андреев

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Елена Еремеева

Отец ребёнка: Лоскутов Еремей Андреев

Смерть
Неизвестно
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