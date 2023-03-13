Подрядова Татьяна Федосеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подрядовъ Григорий
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Подрядова) Ирина
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий
Рождение ребёнка
1755
Сын: Подрядовъ Петръ
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Подрядова) Наталья
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Подрядова) Домна
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий