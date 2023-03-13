Подрядова Татьяна Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядова Татьяна Федосеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрядовъ Григорий

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Подрядова) Ирина

Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий

Рождение ребёнка
1755

Сын: Подрядовъ Петръ

Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Подрядова) Наталья

Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Подрядова) Домна

Отец ребёнка: Подрядовъ Григорий

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