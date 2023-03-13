Подрядовъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядовъ Григорий

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Место рождения

Орловка, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1724

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Подрядовъ Давидъ Прокофьевъ

Мать: не указана

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Подрядова Татьяна Федосеева

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1755

Сын: Подрядовъ Петръ

Мать ребёнка: Подрядова Татьяна Федосеева

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Подрядова Татьяна Федосеева

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Подрядова Татьяна Федосеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подрядова Татьяна Федосеева

Смерть
1763
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