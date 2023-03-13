Подрядовъ Григорий
Место рожденияОрловка, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1724
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Подрядовъ Давидъ Прокофьевъ
Мать: не указана
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Подрядова Татьяна Федосеева
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1755
Сын: Подрядовъ Петръ
Мать ребёнка: Подрядова Татьяна Федосеева
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Подрядова Татьяна Федосеева
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Подрядова Татьяна Федосеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1763