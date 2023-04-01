Чупрова Степанида Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1897
Дата смерти27.10.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чупров Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чупров Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Чупрова Павла Герасимовна
Отец ребёнка: Чупров Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1933
Сын: Чупров Кондратий Герасимович
Отец ребёнка: Чупров Герасим Васильевич
Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
27.10.1966