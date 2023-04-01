Чупрова Степанида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова Степанида Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1897

Дата смерти

27.10.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
1933 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чупров Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чупров Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Чупрова Павла Герасимовна

Отец ребёнка: Чупров Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1933

Сын: Чупров Кондратий Герасимович

Отец ребёнка: Чупров Герасим Васильевич

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
27.10.1966

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