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Кириллов Тимофей Васильевич

Место рождения

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Христина Петровна

Рождение ребёнка
10.04.1878 ст.

Сын: Кириллов Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Кириллова Христина Петровна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
28.01.1879 ст.

Жена: Кириллова Анна Никоновна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
У Тимофея Васильевича это второй брак.
Смерть
Неизвестно

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