Кириллов Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1878 ст.
Сын: Кириллов Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: Кириллова Христина Петровна
Бракосочетание
28.01.1879 ст.
Жена: Кириллова Анна Никоновна
У Тимофея Васильевича это второй брак.
Смерть
Неизвестно