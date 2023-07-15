Мордвинов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Половодова (Мордвинова) Федосья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Смерть
Неизвестно