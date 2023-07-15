Мордвинов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Половодова (Мордвинова) Федосья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Смерть
Неизвестно

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