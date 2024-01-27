Батаева Batieff (Demetriff) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1857
Сын: Batieff Батаев Парамон Нестерович
Отец ребёнка: Bataev Батаев Нестер Nester Мартынович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
25.12.1869
Дочь: Loskutoff Mary Nesterevna
Отец ребёнка: Bataev Батаев Нестер Nester Мартынович
Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Domavna Nester
Отец ребёнка: Bataev Батаев Нестер Nester Мартынович
Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Batieff Батаев Иван Нестерович
Отец ребёнка: Bataev Батаев Нестер Nester Мартынович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Batieff Батаев Степан Нестерович
Отец ребёнка: Bataev Батаев Нестер Nester Мартынович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Bataev Батаев Нестер Nester Мартынович
Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно