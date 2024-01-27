Батаева Batieff (Demetriff) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батаева Batieff (Demetriff) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Batieff Батаев Парамон Нестерович

Отец ребёнка: Bataev Батаев Нестер Nester Мартынович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
25.12.1869

Дочь: Loskutoff Mary Nesterevna

Отец ребёнка: Bataev Батаев Нестер Nester Мартынович

Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Domavna Nester

Отец ребёнка: Bataev Батаев Нестер Nester Мартынович

Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Batieff Батаев Иван Нестерович

Отец ребёнка: Bataev Батаев Нестер Nester Мартынович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Batieff Батаев Степан Нестерович

Отец ребёнка: Bataev Батаев Нестер Nester Мартынович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Batieff Martey Nester

Отец ребёнка: Bataev Батаев Нестер Nester Мартынович

Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно
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