Козмина Ольга Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Козмина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Козмин Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Козмин Гаврило Михайлович
Отец ребёнка: Козмин Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Козмин Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Козмина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Козмин Михаил Гаврилович
Смерть
Неизвестно