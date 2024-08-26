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Козмина Ольга Козминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козмин Михаил Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Козмина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Козмин Михаил Гаврилович

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Козмин Гаврило Михайлович

Отец ребёнка: Козмин Михаил Гаврилович

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Козмин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Козмин Михаил Гаврилович

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Козмина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Козмин Михаил Гаврилович

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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