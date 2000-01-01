Старкина (Гущина) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Гущина) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Коноплянка,Инжавинский р-он,Тамбовской области

Дата рождения

07.10.1927

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1927

Отец: Гущин Василий Ильич

Мать: Гущина Анастасия Григорьевна

Коноплянка,Инжавинский р-он,Тамбовской области
Рождение ребёнка
14.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Иван Тимофеевич

Туркменистан
Рождение ребёнка
03.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Иван Тимофеевич

Туркменистан
Рождение ребёнка
10.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Иван Тимофеевич

Туркменистан
Смерть
1994
Туркменистан
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