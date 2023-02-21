Старкин Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркин Иван Тимофеевич

Старкин Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1926

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1926

Отец: Старкин Тимофей (Иосифович)

Мать: Старкина ?

Рождение ребёнка
14.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Зинаида Васильевна

Туркменистан
Рождение ребёнка
03.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Зинаида Васильевна

Туркменистан
Рождение ребёнка
10.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Зинаида Васильевна

Туркменистан
Смерть
1989