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Сметанин Петр Саввин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сметанин Савва

Мать: Сметанина Менодора?

Бракосочетание
28.10.1771

Жена: Сметанина Анна Борисова

Рождение ребёнка
04.12.1775

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Сметанина Анна Борисова

Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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