Сметанин Петр Саввин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сметанин Савва
Мать: Сметанина Менодора?
Бракосочетание
28.10.1771
Жена: Сметанина Анна Борисова
Рождение ребёнка
04.12.1775
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Сметанина Анна Борисова
Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно