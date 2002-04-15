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Терентьев Георгий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1943

Дата смерти

15.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1943

Отец: Терентьев Александр Терентьевич

Мать: Терентьева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Людмила Петровна

Рождение ребёнка
21.10.1975

Сын: Терентьев Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Терентьева Людмила Петровна

Рождение ребёнка
18.10.1979

Сын: Терентьев Вячеслав Георгиевич

Мать ребёнка: Терентьева Людмила Петровна

Смерть
15.04.2002

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