Терентьев Георгий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1943
Дата смерти15.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1943
Отец: Терентьев Александр Терентьевич
Мать: Терентьева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1975
Сын: Терентьев Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Терентьева Людмила Петровна
Рождение ребёнка
18.10.1979
Сын: Терентьев Вячеслав Георгиевич
Мать ребёнка: Терентьева Людмила Петровна
Смерть
15.04.2002