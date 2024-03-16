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Соломонида Ивановна
Соломонида Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1745
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Михайлович
1720 г.р.
Мать
Варвара Анисимовна
1727 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец:
Иван Михайлович
Мать:
Варвара Анисимовна
Смерть
Неизвестно
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