Сажина Марфа Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСажина Марфа Тимофеева

Сажина Марфа Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сажин (Икрин) Егор Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Икрин (Сажин) Михаил Егоров

Отец ребёнка: Сажин (Икрин) Егор Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Зяблова (Икрина) Гликерия Егорова

Отец ребёнка: Сажин (Икрин) Егор Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.