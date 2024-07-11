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Дубянский Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубянская Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Дубянская ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубянская Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Дубянская ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубянская Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Дубянская ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубянский Николай Яковлев

Мать ребёнка: Дубянская ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тилль (Дубянская) Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Дубянская ???

Смерть
Неизвестно

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