Дубянский Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубянская Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Дубянская ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубянская Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Дубянская ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубянская Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Дубянская ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубянский Николай Яковлев
Мать ребёнка: Дубянская ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тилль (Дубянская) Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Дубянская ???
Смерть
Неизвестно