Самоловова Авдотья (Евдокия) Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти05.01.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1839
Дочь: Созонова (Самоловова) Анна Косьмовна
Отец ребёнка: Самоловов Козьма Лаврентьев
Рождение ребёнка
16.10.1843
Дочь: Нестерова (Самоловова) Параскева Косьмовна
Отец ребёнка: Самоловов Козьма Лаврентьев
Рождение ребёнка
23.01.1848
Сын: Самоловов Григорий Космин (Кузьмин)
Отец ребёнка: Самоловов Козьма Лаврентьев
Рождение ребёнка
29.05.1850
Дочь: (Самоловова) Феодосия Косьмовна
Отец ребёнка: Самоловов Козьма Лаврентьев
Смерть
05.01.1885