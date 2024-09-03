Самоловова Авдотья (Евдокия) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова Авдотья (Евдокия) Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

05.01.1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Козьма Лаврентьев

Рождение ребёнка
03.12.1839

Дочь: Созонова (Самоловова) Анна Косьмовна

Отец ребёнка: Самоловов Козьма Лаврентьев

Рождение ребёнка
16.10.1843

Дочь: Нестерова (Самоловова) Параскева Косьмовна

Отец ребёнка: Самоловов Козьма Лаврентьев

Рождение ребёнка
23.01.1848

Сын: Самоловов Григорий Космин (Кузьмин)

Отец ребёнка: Самоловов Козьма Лаврентьев

Рождение ребёнка
29.05.1850

Дочь: (Самоловова) Феодосия Косьмовна

Отец ребёнка: Самоловов Козьма Лаврентьев

Смерть
05.01.1885

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