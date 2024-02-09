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Пини Олег Алексеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.06.1912

Дата смерти

28.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1936

Жена: Пини (Фандер Флит) Елена Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.11.1937

Дочь: Пини Наталья Олеговна

Мать ребёнка: Пини (Фандер Флит) Елена Константиновна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
28.05.1979
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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