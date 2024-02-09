Пини Олег Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1912
Дата смерти28.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1936
Рождение ребёнка
11.11.1937
Дочь: Пини Наталья Олеговна
Мать ребёнка: Пини (Фандер Флит) Елена Константиновна
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
28.05.1979