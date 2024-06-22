Фатьянова (Пургина) Анисья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти03.07.1849 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
30.01.1816 ст.
Рождение ребёнка
09.12.1816 ст.
Дочь: Фатьянова Анна Никитична
Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Фатьянова (Фатьянова) Анна Никитична
Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.12.1818 ст.
Дочь: Фатьянова Варвара Никитична
Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Фатьянова Ефимия Никитична
Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Фатьянова Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фатьянова Анисья Никитична
Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.07.1832 ст.
Дочь: Прокшина (Фатьянова) Марфа Никитична
Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.06.1835 ст.
Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич
Смерть
03.07.1849 ст.