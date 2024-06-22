Фатьянова (Пургина) Анисья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатьянова (Пургина) Анисья Алексеевна

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

03.07.1849 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Пургин Алексей Петрович

Мать: Пургина (Пономарева) Параскева Андреевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
30.01.1816 ст.

Муж: Фатьянов Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.12.1816 ст.

Дочь: Фатьянова Анна Никитична

Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Фатьянова (Фатьянова) Анна Никитична

Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.12.1818 ст.

Дочь: Фатьянова Варвара Никитична

Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Фатьянова Ефимия Никитична

Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Фатьянов Гаврило Никитич

Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Фатьянов Петр Никитич

Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Фатьянова Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Фатьянова Анисья Никитична

Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.07.1832 ст.

Дочь: Прокшина (Фатьянова) Марфа Никитична

Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.06.1835 ст.

Сын: Фатьянов Иван Никитич

Отец ребёнка: Фатьянов Никита Дмитриевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
03.07.1849 ст.

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