Макар Иванов
Место рождения
Дата рождения11.03.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1836 ст.
Отец: Иван Егоров
Мать: Устинья Аникиева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXC-9TJH?i=48&cc=1921824 8. д. Тупиково кр. Флор Аникиев и д. Машутино кр. Афанасья Луппова жена Екатерина (Сергеева) - записана без отчества
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно