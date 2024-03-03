Макар Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакар Иванов

Макар Иванов

Место рождения

Машутино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.03.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1811 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1836 ст.

Отец: Иван Егоров

Мать: Устинья Аникиева

Машутино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXC-9TJH?i=48&cc=1921824 8. д. Тупиково кр. Флор Аникиев и д. Машутино кр. Афанасья Луппова жена Екатерина (Сергеева) - записана без отчества
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.