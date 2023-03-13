Маклашова (Любимова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклашова (Любимова) Евдокія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.07.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1845

Отец: Любимовъ Егоръ

Мать: Любимова (Базлова) Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1866

Муж: Маклашовъ Иванъ

Рождение ребёнка
05.09.1874

Сын: Маклашовъ Семенъ

Отец ребёнка: Маклашовъ Иванъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.11.1875

Дочь: (Маклашова) Екатерина

Отец ребёнка: Маклашовъ Иванъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.05.1880

Сын: Маклашовъ Тимоѳей

Отец ребёнка: Маклашовъ Иванъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.02.1883

Дочь: (Маклашова) Евдокія

Отец ребёнка: Маклашовъ Иванъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.01.1886

Сын: Маклашовъ Семенъ

Отец ребёнка: Маклашовъ Иванъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

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