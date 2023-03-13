Маклашова (Любимова) Евдокія
Место рождения
Дата рождения04.07.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1845
Отец: Любимовъ Егоръ
Мать: Любимова (Базлова) Дарья
Бракосочетание
23.01.1866
Муж: Маклашовъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.09.1874
Сын: Маклашовъ Семенъ
Отец ребёнка: Маклашовъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.11.1875
Дочь: (Маклашова) Екатерина
Отец ребёнка: Маклашовъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.05.1880
Сын: Маклашовъ Тимоѳей
Отец ребёнка: Маклашовъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.02.1883
Дочь: (Маклашова) Евдокія
Отец ребёнка: Маклашовъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.01.1886
Сын: Маклашовъ Семенъ
Отец ребёнка: Маклашовъ Иванъ