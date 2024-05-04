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Латышева Мария Поликарповна

Место рождения

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

26.01.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1881 ст.

Отец: Латышев Поликарп Михайлович

Мать: Латышева (Лазарева) Фекла Алексеевна

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Мария рождена 26 января 1881 г.. крещена 27, запись 3. Теребихской деревни крестьянин Поликарп Михайлов Латышев и законная жена его Фекла Алексеева оба православные Восприемник Семен Павлов Латышев |... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1897
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | Поликарп Михайлович, хозяин, 58, его жена Фекла Алексеевна, 49, сын Михаил Поликарпович, холост, 23, сын Егор Поликарпович. холост, 20, сын Иван П... Показать все
Смерть
Неизвестно
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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