Латышева Мария Поликарповна
Место рождения
Дата рождения26.01.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1881 ст.
Мария рождена 26 января 1881 г.. крещена 27, запись 3. Теребихской деревни крестьянин Поликарп Михайлов Латышев и законная жена его Фекла Алексеева оба православные Восприемник Семен Павлов Латышев |... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1897
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | Поликарп Михайлович, хозяин, 58, его жена Фекла Алексеевна, 49, сын Михаил Поликарпович, холост, 23, сын Егор Поликарпович. холост, 20, сын Иван П... Показать все
Смерть
Неизвестно