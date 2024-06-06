Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Иван Федорович
Мать: Акилина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Дементий Алексеевич
Мать ребёнка: Алена Михайловна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Алена Михайловна
Военная служба
1771
Отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно