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Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Иван Федорович

Мать: Акилина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Агафоновна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Дементий Алексеевич

Мать ребёнка: Алена Михайловна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Алена Михайловна

Военная служба
1771
Отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно

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