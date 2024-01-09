Махновская (Григориева) Анна Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Махновская) Иустина Николаевна
Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович
Сын: Махновский Иоаникий Николаевич
Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович
Дочь: (Махновская) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович
Сын: Махновский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович
Сын: Михновский Даниил Николаевич
Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович
Дочь: (Махновская) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович
Дочь: (Михновская) Евфимия Николаевна
Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович
Сын: Махновский Митрофан Николаевич
Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович
Дочь: (Михновская) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович
Дочь: (Михновская) Ефросинья Николаевна
Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович