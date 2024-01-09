Махновская (Григориева) Анна Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахновская (Григориева) Анна Наумовна

Махновская (Григориева) Анна Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махновский Николай Логгинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махновский Николай Логгинович

Рождение ребёнка
01.10.1871

Дочь: (Махновская) Иустина Николаевна

Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович

Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.11.1873

Сын: Махновский Иоаникий Николаевич

Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович

Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.08.1876

Дочь: (Махновская) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Махновский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович

Рождение ребёнка
10.12.1880

Сын: Михновский Даниил Николаевич

Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович

Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.01.1882

Дочь: (Махновская) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Михновская) Евфимия Николаевна

Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович

Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.11.1884

Сын: Махновский Митрофан Николаевич

Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович

Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
27.02.1888

Дочь: (Михновская) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович

Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.06.1889

Дочь: (Михновская) Ефросинья Николаевна

Отец ребёнка: Махновский Николай Логгинович

Леляки, Полтавська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.