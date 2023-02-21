Обрядова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Обрядов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1829
Дочь: Степанида Гавриловна
Отец ребёнка: Обрядов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1833
Дочь: Акулина Гавриловна
Отец ребёнка: Обрядов Гаврила Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно