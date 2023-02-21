Обрядова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Обрядов Семён Гаврилович

Отец ребёнка: Обрядов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1829

Дочь: Степанида Гавриловна

Отец ребёнка: Обрядов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1833

Дочь: Акулина Гавриловна

Отец ребёнка: Обрядов Гаврила Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Гаврила Иванович

Смерть
Неизвестно
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