Брыкалова (Серенко) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыкалова (Серенко) Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серенко Алексей

Мать: Серенко Ксения

Рождение ребёнка
02.10.1923

Сын: Брыкалов Василий Петрович

Отец ребёнка: Брыкалов Петр

Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брыкалов Петр

Смерть
Неизвестно
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