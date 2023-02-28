Брыкалова (Серенко) Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серенко Алексей
Мать: Серенко Ксения
Рождение ребёнка
02.10.1923
Сын: Брыкалов Василий Петрович
Отец ребёнка: Брыкалов Петр
Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брыкалов Петр
Смерть
Неизвестно