Бушма Андрей Филимонов 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бушма Андрей Филимонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Бушма Феодор Андреев

Мать ребёнка: Бушма Домна Николаева

Радунь, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бушма Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Бушма Домна Николаева

Радунь, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Бушма Максим Андреев

Мать ребёнка: Бушма Домна Николаева

Радунь, Кореличский район, Гродненская область
Смерть
1889
Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: от горячки

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