Бушма Андрей Филимонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бушма Феодор Андреев
Мать ребёнка: Бушма Домна Николаева
Рождение ребёнка
1877
Сын: Бушма Иоанн Андреев
Мать ребёнка: Бушма Домна Николаева
Рождение ребёнка
1884
Сын: Бушма Максим Андреев
Мать ребёнка: Бушма Домна Николаева
Смерть
1889
Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: от горячки