Бушма Максим Андреев 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бушма Максим Андреев

Место рождения

Радунь, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Бушма Андрей Филимонов

Мать: Бушма Домна Николаева

Радунь, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
18.06.1907

Жена: Бушма (Даниловский) Екатерина Сильвестровна

Рождение ребёнка
25.02.1915

Сын: Бушман Василий Максимов

Мать ребёнка: Бушма (Даниловский) Екатерина Сильвестровна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.04.1918

Сын: Бушма Симеон Максимов

Мать ребёнка: Бушма (Даниловский) Екатерина Сильвестровна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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