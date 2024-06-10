Бушма Максим Андреев
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Бушма Андрей Филимонов
Мать: Бушма Домна Николаева
Бракосочетание
18.06.1907
Рождение ребёнка
25.02.1915
Мать ребёнка: Бушма (Даниловский) Екатерина Сильвестровна
Рождение ребёнка
11.04.1918
Мать ребёнка: Бушма (Даниловский) Екатерина Сильвестровна
Смерть
Неизвестно